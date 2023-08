Al Qahtani “avverte” De Laurentiis: «La prossima stagione prenderemo Lobotka»

Probabilmente Al Qahtani l’ha presa sul personale e nel suo mirino c’è ancora De Laurentiis. La battaglia di calciomercato con il Napoli per Gabri Veiga deve aver gasato più lui che tutti i tifosi del Napoli e dell’Al-Ahli messi insieme. Dopo lo sfottò di qualche giorno fa, dove in riferimento alla trattativa con Zielinski affermava:

«Puoi tenerti il tuo giocatore, abbiamo il talento migliore»;

Al Qahtani è tornato alla carica commentando su Twitter l’ufficialità del centrocampista spagnolo all’Al-Ahli:

«Adesso c’è l’annuncio ufficiale, la prossima stagione verremo da te e prenderemo Lobotka. Togliti di mezzo oppure ti puniremo ancora».

Now it’s officially announced, next season we’ll come to you and take Lobotka, get out of our way so we don’t punish you again 😎

–@ADeLaurentiis https://t.co/hhOC8Pr7gf

— حسام القحطاني (@H_Alqhtanii) August 26, 2023