Uduokhai non rinnoverà con l’Augsburg: il Napoli torna all’attacco. Costa 7 milioni 

Il suo contratto scade tra un anno. Il Napoli lo seguiva già nel 2021 e ora è tornato a parlare col suo entourage

Secondo quanto scrive Calciomercato.it, il Napoli è tornato a dialogare con il difensore dell’Augsburg Felix Uduokhai, già nel mirino del club di De Laurentiis nel 2021, come possibile sostituto di Manolas. Contestualmente, Sky Sport Germania scrive che Uduokhai non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con l’Augsburg, contratto che scadrà tra un anno. Calciomercato.it scrive:

“si registra un ritorno di fiamma per Felix Uduokhai dell’Augsburg. Un metro e novantadue di altezza, mancino come Kilman, Uduokhai è un’occasione low cost perché al momento non intende rinnovare il contratto in scadenza fra un anno, ovvero a giugno 2024. Il Napoli sta parlando con il suo entourage e potrebbe portarselo a casa per una cifra molto bassa, circa 7 milioni di euro”.

Su Uduokhai non c’è però soltanto il Napoli, ma anche diversi club della Premier League. Tuttavia, scrive Calciomercato.it, il Napoli di Garcia sarebbe una destinazione più che gradita al 25enne che in Bundesliga ha all’attivo 117 presenze.

Sky Germania, del resto, scrive che Uduokhai non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con l’Augsburg. L’amministratore delegato del club ha dichiarato:

«Abbiamo fatto un’offerta di estensione a Felix perché ci sarebbe piaciuto vederlo ad Augsburg a lungo termine. Tuttavia, ci ha detto che non rinnoverà il suo contratto».

