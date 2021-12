CorSport: Manolas sempre più vicino all’Olympiacos. Il Napoli pensa a Uduokhai per sostituirlo

Kostas Manolas è sempre più vicino all’Olympiacos. I contatti tra il Napoli e il club greco sono continui, scrive il Corriere dello Sport. Il club partenopeo ha già individuato un possibile sostituto.

“Nel frattempo, la trattativa con l’Olympiacos per Manolas è entrata nel vivo: contatti continui. E se alla fine Kostas tornerà subito in Grecia, l’acquisto di un centrale sarebbe necessario in virtù degli impegni di Koulibaly in Coppa d’Africa: piace Uduokhai dell’Augusta, sebbene sia reduce da un infortunio (e al momento fermo per Covid)”.