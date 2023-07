Napoli, Juan Jesus si è allenato in gruppo. Per Mario Rui personalizzato in piscina

Il report dell’allenamento del mattino nel ritiro di Dimaro. Anche Lozano e Gaetano hanno svolto lavoro personalizzato in piscina

Juan Jesus sta bene: il lieve risentimento muscolare che aveva costretto il difensore del Napoli, ieri, ad abbandonare in anticipo l’allenamento pomeridiano rispetto ai compagni, è rientrato. Oggi Juan Jesus si è allenato con il resto del gruppo per tutta la durata della seduta. Il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento del mattino con notizie sul brasiliano e sugli altri infortunati in squadra. Dal resoconto si evince che Lozano, Mario Rui e Gaetano hanno effettuato lavoro personalizzato in piscina.

Di seguito il report dell’allenamento del mattino.

Seduta mattutina per il Napoli sul campo di Carciato a Dimaro Folgarida. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione ed esercizi di equilibrio. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro fisico di forza a gruppi. Lozano, Gaetano e Mario Rui hanno effettuato lavoro personalizzato in piscina. Juan Jesus si è allenato in gruppo.

ilnapolista © riproduzione riservata