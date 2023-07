Napoli, Juan Jesus interrompe l’allenamento per un lieve risentimento alla coscia

Il report dell’allenamento pomeridiano. Lozano ha svolto personalizzato in campo. Folorunsho e Gaetano hanno fatto piscina.

Il Napoli è tornato ad allenarsi questo pomeriggio sul campo di Carciato, nel ritiro estivo di Dimaro. Il club di De Laurentiis ha pubblicato il consueto report della seduta, da cui si evincono alcune informazioni sui giocatori. La prima è che Juan Jesus è stato costretto ad interrompere l’allenamento prima dei compagni per un lieve risentimento alla coscia. Per quanto riguarda gli altri giocatori del Napoli alle prese con problemi fisici, il Napoli informa che Lozano ha svolto lavoro personalizzato in campo, mentre Folorunsho e Gaetano hanno lavorato in piscina.

Di seguito il report dell’allenamento del Napoli:

“Seduta pomeridiana per il Napoli sul campo di Carciato a Dimaro Folgarida. Il gruppo, dopo una prima fase di attivazione, ha svolto esercitazione tecnico tattica e partita a campo ridotto a 3 squadre. A chiusura lavoro di core stability. Lozano ha svolto personalizzato in campo. Folorunsho e Gaetano hanno fatto piscina. Juan Jesus ha lasciato anzitempo per un lieve risentimento alla coscia”.

