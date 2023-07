Mario Rui rinnova fino al 2026, manca solo l’annuncio (CorSport)

Dopo il capitano del Napoli, Di Lorenzo, arriva un altro prolungamento. A breve l’ufficialità

Dopo il rinnovo del capitano Giovanni Di Lorenzo fino al 2029, il prossimo prolungamento, nel Napoli, potrebbe essere quello di Mario Rui. Per il Corriere dello Sport manca solo l’annuncio, ma la questione dovrebbe essere chiusa. Il quotidiano sportivo scrive:

“Voce del verbo, rinnovare, non è soltanto fonte di preoccupazioni. Dopo il rinnovo di capitan Di Lorenzo fino al 2028 (con opzione fino al 2029 fissata a favore del Napoli), presto potrebbe essere annunciato il prolungamento di Mario Rui: un anno in più, dal 2025 al 2026”.

Il rinnovo di Di Lorenzo è stato annunciato dallo stesso presidente del Napoli, De Laurentiis, durante la presentazione della squadra a Dimaro. Il capitano ne era all’oscuro.

«Ringrazio i nostri tifosi per i quali lavoriamo, per essere venuto così numerosi per onorare il Napoli, questa maglia che è la vostra e la nostra pelle. Vi voglio dare una notizia: non date mai ascolto ai media. Stiamo lavorando per voi e per esempio oggi il nostro capitano è stato rinnovato fino al 2029. Non lo sapevi nemmeno te?».

Di Lorenzo era visibilmente sorpreso, come ha ammesso lui stesso:

«Non me lo aspettavo che lo annunciaste stasera, ringrazio per questo riconoscimento che per me vuol dire tanto. Offrirò la cena ai miei compagni. Un saluto a tutti voi tifosi. C’è tantissimo entusiasmo, allenarci così ci fa sentire meno la fatica. Grazie ancora».

