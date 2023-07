Lozano, trovato l’accordo con il Los Angeles Fc

Dazn: il Napoli attende un’offerta ufficiale e valuta il messicano 20 milioni.

Uno dei nomi in uscita del Napoli per la prossima stagione è Lozano. Il messicano prelevato dagli azzurri dal Psv, pare abbia trovato un accordo con il Los Angeles Fc, il club in Mls di Chiellini. Secondo la notizia riportata da Dazn:

“Hirving Lozano ha trovato l’accordo con il Los Angeles Fc. Il Napoli attende un’offerta ufficiale e valuta il messicano 20 milioni”.

