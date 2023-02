Chiellini: «Per me è doloroso quel che sta accadendo alla Juventus»

A The Athletic: «È dura non essere a Torino in questo momento complicato. Sono triste e ferito. Non sappiamo come finirà in tribunale»

Il difensore dei Los Angeles Fc ex Juventus, Giorgio Chiellini, ha rilasciato un’intervista al The Athletic dove, tra gli argomenti trattati c’è un passaggio sul suo ex club. Al momento il club bianconero è sotto le luci dei riflettori dopo lo scandalo plusvalenze. Nel mese di gennaio la Juventus è stata punita dalla giustizia sportiva con 15 punti di penalizzazione che l’ha fatta scivolare in fondo alla classifica di Serie A. Nell’intervista Chiellini si dice triste per quello che sta capitando alla Juventus e fa un appello ai tifosi. Di seguito le sue parole a The Athletic:

«Per me è doloroso. Sono triste e ferito per quello che sta accadendo alla Juventus. È difficile per me non essere a Torino in questo momento complicato, e non è facile per tutti coloro che amano il club. Ora, i tifosi devono essere pazienti perché il club sta lottando per tutti e spero che tutto finisca nel miglior modo possibile. In campo devono pensare partita per partita, e poi vedremo a fine stagione. Per quanto riguarda ciò che sta accadendo in tribunale, non lo sappiamo ancora, potrebbe finire male, o potrebbe finire bene. Con le responsabilità che ho avuto nel club, è difficile stare lontano dalla squadra».

