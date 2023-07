L’Inter ha offerto 15 milioni per Morata, l’Atletico Madrid ne chiede 20 (Pedullà)

Secondo Pedullà Morata ha aperto completamente all’Inter, ma l’offerta non basta. Anche la Roma scalpita e sullo sfondo c’è la Juventus

Morata non è solo un obiettivo della Roma, ma anche dell’Inter. I nerazzurri si sono fatti avanti con un’offerta all’Atletico Madrid per il suo attaccante. Secondo quanto scrive Alfredo Pedullà, l’Inter avrebbe offerto ai colchoneros 15 milioni per lo spagnolo:

“Morata ha aperto completamente all’Inter, ma l’Atletico Madrid vuole la clausola, tiene molto all’attaccante e non vuole fare sconti. Chi sta sgommando per Morata è Mourinho, per lo Special One è una priorità, senza chiudere a Scamacca (il massimo sarebbe avere due attaccanti), ma per la Roma vale oggi lo stesso discorso: 20 milioni. E per il momento tutto fermo. La Juve ha fatto un sondaggio vero ieri e potrebbe essere una candidata se completasse qualche cessione nei prossimi giorni e se Morata fosse ancora libero. Il Milan per ora si è fermato, vale lo stesso discorso: servono circa 20 milioni cash, almeno per oggi la posizione dell’Atletico Madrid non cambia”.

La clausola è ancora fissa su venti milioni, per cui un’offerta di quindici si avvicina al limite ma potrebbe non essere abbastanza. In giornata gli agenti di Morata hanno avuto un’incontro con il general manager della Roma Tiago Pinto proprio in merito a una cessione, tuttavia i costi superano le aspettative della Roma. Bisognerà vedere se l’Inter sarà disposta ad anticipare i giallorossi e chiudere per l’attaccante.

