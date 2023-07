Kim, la Bild: «il Bayern ha pagato la clausola ma ci sono problemi col Napoli, avvocati al lavoro»

I tifosi del Bayern Monaco iniziano ad avere qualche preoccupazione sul trasferimenti di Kim Min-Jae dal Napoli. E qualche domanda se la pongono anche i tifosi del Napoli. Alla fine manca solo l’ufficialità, il ragazzo ha già svolto le visite mediche per il Bayern. Manca solo l’ultimo passo verso il traguardo.

La Bild prova a fare chiarezza su questa situazione e, secondo quanto raccolto dal quotidiano, il ritardo dipende da problemi legati al Napoli, al contratto del difensore e all’iter di trasferimento.

L’ufficio legale dei bavaresi si sta occupando della faccenda, ma non ci sono dubbi che Kim sarà presto ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco:

“Come ha appreso Bild, il Bayern ha attivato la clausola diversi giorni fa. Il fatto che non ci sia ancora l’annuncio ufficiale e non c’è la data di presentazione del sudcoreano è dovuto alle difficoltà nei colloqui con il suo attuale club. Dopo aver attivato la clausola, la situazione è effettivamente chiara, ma secondo Bild ci sono problemi con i campioni d’Italia del Napoli per quanto riguarda il contratto e l’iter del trasferimento. L’ufficio legale dell’Fc Bayern si sta occupando del caso, che è più complicato di quanto si pensasse inizialmente. Tuttavia, non c’è dubbio che il trasferimento alla fine verrà annunciato. Kim, che firmerà a Monaco fino al 2028 e ha già completato le visite mediche, dovrebbe presentarsi al più presto e prendere parte alla tournée asiatica in Giappone e Singapore (dal 24 luglio al 3 agosto)“.

Thomas Tuchel on Kim Min-jae: “We want to replace Hernández and it’s not a big secret who that should be…”.

“I won’t name the name now because that sometimes doesn’t help. We’ll try to announce that in the next few days”.

…and it’s Kim. Clause triggered, medical done. 🔴🇰🇷 pic.twitter.com/Ph3naHxd2z

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2023