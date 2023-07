Garcia: «Il Napoli deve giocare sempre la Champions, finire tra le prime quattro»

In conferenza: «Difficile vincere di nuovo il campionato o uguagliare il traguardo dei quarti di Champions, ma bisogna sempre qualificarsi»

Durante la sua prima conferenza stampa ufficiale da allenatore del Napoli, dal ritiro estivo della squadra a Dimaro, Rudi Garcia ha risposto ad una domanda sugli obiettivi del Napoli per la stagione che sta per iniziare. Garcia ha detto che ripetersi nella vittoria dello scudetto è ovviamente molto difficile, è capitato a poche squadre, in Italia. E anche uguagliare il traguardo storico dei quarti di finale di Champions, raggiunto dal Napoli di Spalletti non sarà facile. Garcia però è stato chiaro: il Napoli dovrà sempre giocare la Champions, qualificarsi tra le prime quattro del campionato. L’obiettivo, insomma, è questo.

A Garcia è stato chiesto, nello specifico, se avverte un po’ di pressione per il fatto che ha preso le rediti di una squadra che giocava a memoria. Il tecnico del Napoli ha risposto:

«Per far funzionare l’orologio bisogna rimontarlo, direi più Formula Uno. Sono dettagli per fare in modo che il bolide, la macchina veloce, continui ad andare bene. Dipende anche dai giocatori, però, per questo dicevo che a me va bene se rimangono quasi tutti poi pressione no, entusiasmo sì, sono qui davanti a voi, ci poteva essere Luciano o chiunque altro ma il contesto era lo stesso, non è che a Lille avevo meno pressioni o di più. Per vivere grandi emozioni con i nostri giocatori si deve vincere. Ovviamente ho riflettuto: non si può far meglio di vincere il campionato, ci si può ripetere ed è già molto difficile, a parte l’Inter e la Juve non ci sono state molte squadre capaci di ripetersi, soprattutto in Italia. So che sarà molto difficile ma sono qui lo stesso davanti a voi e non è un problema. La cosa per il Napoli è che deve sempre giocare la Champions, questo è sicuro, negli ultimi 10 anni ha giocato 6 volte, ci deve essere ogni anno. In Champions l’anno scorso il Napoli ha anche raggiunto il record dei quarti, anche questo è difficile da eguagliare e superare, anche se ho fatto semifinale col Lione, ma è molto difficile. Il City ha vinto quest’anno dopo 15 anni di proprietà con mezzi per farlo e ha il miglior allenatore da sette anni. E’ molto difficile raggiungere un traguardo come questo. Ma quando inizio un campionato, una coppa, una Champions, gioco sempre per vincere, poi se ci riesci bene sennò vediamo».

ilnapolista © riproduzione riservata