Al Napoli piace Cajuste del Reims. Avviati i contatti con l’agente del difensore (Calciomercato.com)

Il Reims è pronto ad avviare una trattativa per cedere il giocatore. Ancora nessuna offerta formale da parte del club di De Laurentiis

Secondo quanto scrive Calciomercato.com, il Napoli avrebbe fatto un sondaggio per il difensore del Reims, Jens Cajuste. Il club di De Laurentiis ha avuto qualche contatto esplorativo con l’entourage del giocatore. Non ci sono ancora state offerte formali, ma il Reims sarebbe disposto ad aprire una trattativa che probabilmente sarà intavolata nei prossimi giorni.

Calciomercato.com scrive:

“A tre settimane dall’inizio del campionato il Napoli continua a lavorare per il dopo Kim: a oggi i nomi caldi sono Mavropanos e Danso, ma non sono escluse novità nei prossimi giorni. A centrocampo l’idea è quella di prendere un vice Anguissa che possa giocare anche nei due davanti alla difesa: la coppia Micheli-Meluso sta sondando diversi nomi, ma al momento quello che convince di più è Jens Cajuste del Reims. Classe ’99, è nato a Goteborg ma ha il doppio passaporto svedese-americano per le origini del padre. I francesi l’hanno pagato 10 milioni a gennaio di un anno fa per prenderlo dal Midtjylland, in questa stagione ha totalizzato 4 gol e un assist in 33 presenze tra Ligue 1 e coppe. Il Napoli ha già avuto qualche contatto esplorativo con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione, dal punto di vista dell’ingaggio non dovrebbero esserci problemi: lo stipendio attuale di Cajuste si aggira intorno al mezzo milione, De Laurentiis potrebbe garantirgli un ingaggio superiore senza particolari problemi. Il Reims è pronto a iniziare una trattativa ed eventualmente cedere il giocatore alle giuste condizioni, al momento il Napoli non ha fatto ancora offerte ma nei prossimi giorni potrebbero esserci i primi contatti con il club francese”.

ilnapolista © riproduzione riservata