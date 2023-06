Zielinski raggiungerà Sarri alla Lazio se non rinnoverà con il Napoli (CorSport)

Il tecnico biancoceleste lo ha messo in cima alla lista dei desideri di mercato. Piotr ha già dato l’ok, ma la priorità è il Napoli

Maurizio Sarri vuole Piotr Zielinski alla Lazio. E il centrocampista del Napoli ha già dato il suo ok in caso di mancato rinnovo con il club di De Laurentiis. Il Corriere dello Sport scrive:

“è questa l’idea dell’allenatore biancoceleste, che lo ha messo in cima alla lista dei rinforzi per il centrocampo”.

“Il Comandante lo ha già contattato in passato, ci ha scambiato qualche battuta al termine dell’ultimo incrocio tra Lazio e Napoli in campionato e ha sondato il terreno anche successivamente con delle chiacchierate informali. Zielinski ha risposto che gli farebbe piacere tornare a lavorare con lui, ma la priorità ce l’ha sempre il club azzurro. Più passano i giorni, però, più le possibilità di un suo addio aumentano. Lo stesso Piotr lo sa, non ha raggiunto un’intesa per il rinnovo di contratto prima di rispondere alla chiamata della nazionale polacca con promessa di ritrovarsi nelle prossime settimane, comunque prima del ritiro di Dimaro, per capire se ci siano possibilità o meno di raggiungere un accordo. Se alla fine non dovesse essere trovato un punto di incontro per prolungare il contratto con il Napoli, allora la Lazio rappresenterebbe un’ottima soluzione per Zielinski, che avrebbe modo di tornare a lavorare con Sarri, l’allenatore che per primo gli ha dato fiducia in modo coninuativo”.

