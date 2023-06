Sarri vuole Jorginho alla Lazio, ma c’è il nodo dell’ingaggio (CorSport)

L’Arsenal lo lascerebbe andare per una decina di milioni, ma il centrocampista guadagna 6,5 milioni l’anno, fuori portata per la Lazio

L’obiettivo della Lazio a centrocampo è Jorginho. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Un progetto ancora in fase embrionale ma di difficile attuazione. Sarri lo vorrebbe ritrovare, è un suo vecchio pupillo. E’ proprio il tecnico l’arma della Lazio per convincere Jorginho, ma il nodo resta il suo ingaggio.

Il quotidiano sportivo scrive:

“Il suo principale sponsor è proprio il tecnico toscano. Che rappresenta pure la principale arma in favore della Lazio per convincere il giocatore ad accettare il trasferimento (oltre che nella stagione al Chelsea Sarri lo ha allenato anche a Napoli per tre anni)”.

Il contratto di Jorginho con l’Arsenal scadrà tra un anno e il club londinese sembra intenzionato a lasciar partire il centrocampista per una cifra ragionevole se il giocatore lo chiederà.

“Ragionevole però non significa irrisoria e neppure bassa, anche perché a gennaio i Gunners hanno sborsato 12 milioni di euro per strapparlo al Chelsea. Facile che i londinesi chiedano una cifra simile per cederlo”.

La volontà di Jorginho potrebbe agevolare la trattativa con la Lazio di Sarri, ma il nodo dell’ingaggio resta. Il centrocampista guadagna uno stipendio di circa 6,5 milioni l’anno, una cifra che per la Lazio è assolutamente fuori portata. Servirà tutta la capacità di mediazione di Sarri per convincerlo a ridursi l’ingaggio e portare a termine l’operazione di mercato. Il quotidiano la definisce complicatissima e il nodo dell’ingaggio enorme.

“Ma c’è un nodo grande così: è l’ingaggio del giocatore. Il centrocampista ha attualmente uno stipendio di circa 6,5 milioni l’anno. Assolutamente fuori portata per la Lazio. Per convincerlo ad accettare una cifra più bassa (non superiore ai 4 milioni) serviranno tutti i buoni uffici di Sarri. E magari anche un contratto lungo. Perché quella cifra di 6,5 milioni Jorginho ce l’ha garantita ancora per un solo anno. Legittimo che aspiri a guadagnare ancora quelle cifre”.

ilnapolista © riproduzione riservata