Rudi Garcia: «Non ci sono giocatori insostituibili. Ho fiducia nel team mercato del Napoli»

Al Museo di Capodimonte, Rudi Garcia si è presentato davanti alla stampa italiana ed estera come nuovo allenatore del Napoli . Con lui anche il presidente De Laurentiis.

Durante la conferenza stampa , è venuto fuori il tema del marcato e dei giocatori che potrebbero lasciare il Napoli. Sul tema Rudi Garcia ha precisato che tutti sono importanti ma nessuno è insostituibile:

«Speriamo di portare in alto in Europa i colori del Napoli. Io non ho avuto particolari domande da fare al presidente. Ho sposato il progetto sportivo, perché io volevo essere sicuro che il presidente voleva ancora vincere trofei e avere una squadra competitiva il resto non è stato importante e non ho avuto bisogno di fare domanda al presidente. Sono nel calcio da un po’ di tempo, potrebbe andare via un giocatore con un’offerta irrinunciabile. Ma non ci sono giocatori insostituibili. Ho fiducia nella squadra di mercato. L’anno scorso alcuni giocatori hanno fatto benissimo e quasi nessuno li conosceva tranne la squadra mercato del Napoli».

Rudi Garcia ha posto come primo obiettivo, trovandosi d’accordo con De Laurentiis, di tenere sempre alta l’ambizione:

«Mi prendo il tempo di scoprire gli uomini dietro ai giocatori. Quando li alleni ne sai di più su di loro. Così saprò su che tasto spingere per motivare ognuno di loro. Il talento c’è, stiamo già lavorando sulla squadra. Vediamo chi rimane e chi potrebbe andare via e vediamo come migliorare la squadra. Ora è importante iniziare a lavorare qua a Napoli».

