Lazio, mercato di nuovo bloccato dall’indice di liquidità (Il Messaggero)

Gli introiti Champions entreranno soltanto nel prossimo bilancio: servirà un anticipo. Lotito deve aggirare i paletti per regalare rinforzi a Sarri.

Il Messaggero scrive che il mercato della Lazio è tornato ad essere bloccato dall’indice di liquidità: i soldi incassati dalla qualificazione in Champions, infatti, peseranno soltanto sul bilancio del prossimo anno. Occorrerà un anticipo per fare in modo che il presidente Lotito possa regalare a Maurizio Sarri i rinforzi che gli ha promesso prima del ritiro estivo.

Il quotidiano romano scrive:

“L’incubo è tornato. È ancora sotto, è ancora bloccato, l’indice di liquidità della Lazio. I tifosi e Sarri pensavano che i quasi 80 milioni del secondo posto stavolta avrebbero scongiurato il peggio. Alla fine sarà così, ma al momento quel tesoretto entrerà solo nel bilancio successivo. Dunque nulla è risolto, il mercato (che comunque aprirà i battenti ufficialmente il primo luglio) in teoria rischia di rimanere di nuovo paralizzato, a meno che Lotito non faccia la solita prematura immissione di denaro – certo del successivo rientro – o non riesca a ottenere l’anticipo dei soldi Uefa della Champions, come accaduto in passato. Altrimenti i biancocelesti si dovrebbero limitare solo a qualche scambio oppure si dovrebbero muovere in fretta e furia in uscita per vendere uno fra Maximiano (al Nottingham Forest per far entrare Audero), Gila (all’Espanyol per Guarino), Basic (ha estimatori in Francia, Fazzini è l’erede indicato) o Marcos Antonio (al Flamengo per far entrare Torreira o un altro vertice basso)”.

E’ difficile ipotizzare cessioni immediate di big come Luis Alberto o Milinkovic. Diventa difficile dunque anche l’acquisto di Simeone dal Napoli. Ieri il Messaggero scriveva:

Il piano b invece è Simeone, che già ha dato il via libera per il trasferimento. Il Cholito in questa stagione ha dimostrato di essere una riserva adatta a ogni palcoscenico. Serie A, Champions League e Coppa Italia: ha lasciato il segno in tutte le competizioni con 9 centri, 6 dei quali da subentrato. Un usato sicuro, per questo il Napoli dopo che lo riscatterà dal Verona con altri 12 milioni (più i 3,5 del prestito) lo lascerà partire solo per una cifra vicina ai 20. È questo il budget previsto dalla Lazio per rinforzare il centro del tridente di Sarri, che intanto è rimasto stregato da Marcos Leonardo nel Mondiale U20.

