Spalletti vuole andare oltre l’opzione esercitata dal Napoli e capire le strategie del club (CorMez)

Il tecnico vuole incontrare il presidente per discutere le sue idee per aprire il ciclo annunciato durante la festa scudetto

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha ancora incontrato né il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, né l’allenatore Luciano Spalletti. Due incontri determinanti per il futuro del Napoli. Dal primo dipenderà la separazione consensuale o meno del diesse dal club partenopeo dopo otto anni: Giuntoli è in odor di Juventus. Dal secondo, naturalmente, il futuro della panchina del Napoli.

Il Corriere del Mezzogiorno scrive che Spalletti vorrebbe andare oltre l’opzione esercitata dal Napoli. L’allenatore intende avere chiaro il quadro relativo alle strategie del club per restare competitivi dopo la vittoria del titolo e comunque le idee di De Laurentiis per aprire il ciclo che ha annunciato durante la festa scudetto. Dal canto suo il presidente ha tutta l’intenzione di confermare Spalletti al suo posto: lo considera il punto fermo da cui ripartire dopo il titolo di campione d’Italia vinto dalla sua squadra.

Il CorMez scrive:

“L’argomento che tiene banco in questo momento è la programmazione del futuro. S’attendono gli incontri che De Laurentiis dovrà fare con il direttore sportivo Giuntoli, che sembra diretto alla Juventus, e l’allenatore Luciano

Spalletti che vuole andare oltre l’opzione già esercitata dal Napoli, capire le strategie per rimanere competitivi e costruire il ciclo annunciato dal presidente. De Laurentiis vuole trattenere Spalletti, lo considera il punto fermo da cui ripartire”.

ilnapolista © riproduzione riservata