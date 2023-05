Report Napoli: Politano torna ad allenarsi in gruppo

Ci sono buone speranze che Matteo Politano possa tornare disponibile contro la Fiorentina.

Oggi sono ripresi gli allenamenti del Napoli all’SSCN Konami Training Center in vista del match contro l’Udinese.

Il gruppo ha svolto la prima parte dell’allenamento in palestra e successivamente si è spostato sul campo. La chiusura dell’allenamento ha visto un approfondimento tattico.

Mario Rui ha effettuato terapie personalizzate, mentre per Matteo Politano ci sono buone notizie: l’ala azzurra ha svolto una parte di allenamento in gruppo e una parte personalizzata. Difficilmente potrebbe tornare contro l’Udinese, ma ci sono buone speranze per riaverlo contro la Fiorentina.

ilnapolista © riproduzione riservata