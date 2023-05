Osimhen può superare George Weah (Mundo Deportivo)

Lo scrive il quotidiano catalano: “Víctor ha la possibilità di superare il record di gol che adesso condivide con l’ex calciatore di Psg e Milan”

Mundo Deportivo, il quotidiano spagnolo, mostra un dato interessante: Osimhen ha eguagliato un record importante di George Weah. L’attaccante del Napoli ha eguagliato lo storico attaccante del Milan, realizzando quarantasei goal nel campionato italiano. A soli 24 anni, il nativo di Lagos raggiunge uno dei più grandi calciatori della storia ed eguaglia un record in netto anticipo. Weah era riuscito a realizzare questa doppia cifra giocando tra il 1995 e il 2000, mentre Victor è al Napoli dal 2020.

“Non c’è dubbio che le prestazioni dell’attaccante 24enne siano cresciute con il Napoli. Ha segnato 10 gol nella sua prima stagione con la squadra, 14 nella seconda e arrivando infine a 22 in questa stagione, per adesso. Victor ha la possibilità di superare il record che condivide con la leggenda africana Weah, dal momento che la squadra italiana deve ancora giocare fino a cinque partite di Serie A”, scrive il quotidiano spagnolo.

Osimhen è prossimo a vincere la Scarpa d’oro, il massimo riconoscimento del nostro campionato per un attaccante, ma potrebbe entrare nella storia come il massimo capocannoniere di origine africana. L’unico che potrebbe mettere in discussione il titolo di bomber al giocatore napoletano è Lautaro Martinez. L’argentino è a quota 19 goal, ma viene chiamato in causa dalla sua Inter in questo finale di stagione per guidare la squadra alla corsa Champions. Nel mentre, la grande stagione e il record di Victor Osimhen diventano due notifiche per i club di tutta Europa, interessati a un vero attaccante.

