Milan, senza il quarto posto a rischio l’intero progetto tecnico

Gazzetta e CorSera preoccupate. La perdita della Champions obbligherebbe a ridefinire il prossimo mercato e a fare considerazioni su Maldini, Massara e Pioli

Il Milan di Pioli si gioca tutto domani sera nella sfida di Champions contro l’Inter. Il due a zero subito all’andata, “in casa”, ha fatto male. A La Spezia si sono visti ancora gli stessi errori, e orrori difensivi, di Champions. Anche contro la squadra di Semplici, il Milan ha subito due gol, entrambi da calcio piazzato.

Domani sera Pioli, insieme a Leao che probabilmente sarà titolare, deve provare il miracolo, deve ribaltare il 2-0. Se non dovesse riuscirci e, senza scomodare la legge di Murphy, in campionato dovesse fallire anche il quarto posto (che significherebbe l’ingresso alla prossima Champions), l’intero progetto Milan potrebbe crollare. Resta ancora la speranza dell’azione dei tribunali contro la Juventus.

Ne scrive Gazzetta:

“Il Milan è a due svolte da un’annata gloriosa, come direbbe Pioli: quarto posto e finale di Champions riporterebbero bilanci da primi anni Duemila. Un tracollo contro l’Inter e un futuro in Europa League, invece, renderebbero la stagione una delusione netta. La perdita dei milioni della Champions obbligherebbe a ridefinire i piani estivi sul mercato. E chiamerebbe RedBird, da Gerry Cardinale in giù, a considerazioni su Maldini, Massara, Pioli e tutti gli uomini chiave di questa gestione“.

In discussione probabilmente anche diversi giocatori della rosa:

“Il Milan sa già che diversi calciatori da luglio non vestiranno più a strisce rossonere: Tatarusanu, Mirante, Dest, Bakayoko, Ibrahimovic. Rischiano seriamente di essere altrove Ballo-Touré, Vranckx, Adli, Rebic, forse anche Messias e Origi”.

Anche il Corriere della Sera teme il peggio per la squadra di Pioli:

“Partiti da campioni d’Italia con l’obiettivo di cucirsi sulla maglia la seconda stella, i rossoneri rischiano ora di restare fuori dalla prossima di Champions: solo un’accelerata nelle ultime tre partite più una penalizzazione di Madama potrebbero a questo punto garantire un piazzamento fra i primi quattro posti“.

