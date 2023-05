Metro Linea 2 in tilt, madri e bambini disabili a piedi nelle gallerie tra i fumogeni degli ultras

Su Repubblica Napoli. Ressa e attese di ore a Campi Flegrei. In piazza Garibaldi centinaia di persone hanno cercato di forzare un ingresso che porta ai binari

Il piano trasporti previsto dal Comune per la festa scudetto del Napoli non ha funzionato. Si sono registrati disagi e code sin dal mattino, con folla e treni intasati alla stazione di Acerra. Ma il peggio è arrivato dopo. Repubblica Napoli racconta le “gravi criticità sul trasporto pubblico“, soprattutto sulla Linea 2 della metro, gestita da Trenitalia e andata letteralmente in tilt.

“Non tanto sulla Linea 1 della metropolitana gestita da Anm, dove pure ci sono stati affollamenti e blocchi temporanei per contingentare gli ingressi, ma sulla Linea 2 di Trenitalia, andata letteralmente in tilt. La stazione campi Flegrei ha lasciato a piedi per ore chi usciva dallo stadio e dal Comicon. Madri con bambini e disabili in carrozzina sono stati costretti ad attraversare piedi le gallerie di Fuorigrotta tra i fumogeni accesi dagli ultras. La mancata conquista dello scudetto ha determinato che migliaia di persone assaltassero la stazione per rientrare a casa anziché andare per strada a piedi per festeggiare”.

Trenitalia accusa i viaggiatori del guasto in metro. Repubblica riporta il comunicato aziendale:

“Dalle ore 17:50 sulla linea Napoli–Gianturco–Villa Literno direzione Villa Literno, la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa alle 16.40 tra Mergellina e Campi Flegrei per un inconveniente tecnico a un treno, è tornata regolare. Il comportamento intemperante dei viaggiatori a bordo ha causato il guasto all’impianto elettronico che ha costretto il treno a fermarsi. Trenitalia ha disposto un piano straordinario per gestire il flusso di viaggiatori sia all’evento Comicon, sia – soprattutto – alla partita del Napoli. A iniziare dalle 8, considerati i sovraffollamenti anche sui treni straordinari già programmati, sono stati attivati sino alle ore 14, 28 servizi straordinari e si sono effettuati 11 servizi sostitutivi effettuati da Busitalia”.

Si sono registrati attimi di tensione anche alla Stazione Centrale

“dove centinaia di persone che dovevano lasciare il capoluogo non riuscendo a trovare più biglietti disponibili hanno cercato di forzare uno degli ingressi che porta ai binari. Polizia e personale ferroviario hanno respinto la carica dei tifosi riuscendo a chiudere il cancello. Lo stesso personale di Trenitalia ha annunciato l’istituzione di un treno speciale per Caserta, per cercare di fare fronte così alla straordinaria affluenza di gente rimasta senza posto. Folla e confusione anche alla stazione di Montesanto per chi ha deciso di spostarsi con la Cumana”.

ilnapolista © riproduzione riservata