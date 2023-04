Continuano i disservizi nei trasporti in una giornata in cui la città è piena. La circolazione è stata interrotta tra Campi Flegrei e Mergellina, ora è ripresa

Guasto sulla Linea 2 della metro, centinaia di persone in coda dopo Napoli-Salernitana

Il post partita di Napoli-Salernitana è caos nei trasporti così come era stato il pre-partita. Si registrano code lunghissime alla stazione Campi Flegrei della Linea 2 della metro a causa di un guasto ad un treno. La circolazione tra Mergellina e Campi Flegrei è stata interrotta fino all’intervento dei tecnici, ora è ripresa. L’ingresso in stazione dei passeggeri è stato contingentato, per evitare resse all’interno, motivo per cui, fuori la gente è rimasta ammassata in coda, mentre le forze dell’ordine presidiavano la zona. Su Twitter in tanti si lamentano dei disservizi.

sopravvissuta per le prime 2 ore a Napoli non so neanche io come ma so che in metro eravamo schiacciati come in Cina all’ora di punta — marta (@martafranze) April 30, 2023

#NapoliSalernitana, treno guasto sulla metro Linea 2: migliaia di persone restano fuori alle porte. Proprio adesso che con lo scudetto sarebbe arrivato il grande riscatto e la città sarebbe diventata come Londra. — Matteo Capponi (@pirata_21) April 30, 2023

Intanto, visto che lo scudetto matematico non è arrivato, la festa, in città, è stata rinviata e la maxi isola pedonale istituita dal Comune per i festeggiamenti sarà dismessa alle 19, quando i varchi saranno aperti e le auto e gli scooter potranno tornare a circolare nella “zona rossa” istituita per la partita.

Restano invece in vigore i trasporti “no-stop”, proprio per l’affollamento che si è verificato presso le stazioni della metropolitana e delle funicolari: il Comune, su indicazione della prefettura, ha deciso per questo motivo di mantenere il servizio straordinario. Le funicolari Centrale e di Montesanto e la Linea 1 della metropolitana resteranno aperte tutta la notte.

ilnapolista © riproduzione riservata