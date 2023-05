Lotta Champions: attenzione alle trappole, nel 2021 il Napoli rimase fuori con 77 punti (IlGiornale)

Una corsa al ribasso che può ugualmente portare in alto ma che ha esaltato la marcia tricolore di Spalletti e del suo Napoli

Il Giornale fa il punto sulla lotta Champions. Questo turno infrasettimanale può dire tanto sulla lotta per un posto nel torneo della Coppa con le grandi orecchie. Non ci sono scontri diretti ma la trappola è dietro l’angolo. Vale per tutte le sei squadre in lizza e ricorda come il Napoli nel 2021 da quinto rimase fuori dalla Champions:

“Il Napoli, nel 2021 rimase fuori (da quinto) con 77 punti. La stessa Lazio, nel 2018 e nel 2020 ne fece rispettivamente 72 e 70 fu sempre quinta, cioè esclusa. Del resto, delle 6 squadre che sprintano per la Champions, quella che hanno perso di meno sono Lazo e Milan, già 7 volte ciascuno, e poi ci sono le 11 sconfitte dell’Inter, le 9 della Roma e dell’Atalanta, le 8 della Juventus. Una corsa al ribasso che può ugualmente portare in alto ma che ha esaltato la marcia tricolore di Spalletti e del suo Napoli“.

Ancora tre posti liberi per sei squadre:

“Il menù dice che la serata più tosta è quella della Roma, che viaggia a Monza. Mourinho sarebbe un’altra bella tacca per il giovane Palladino. Allegri torna in casa contro il Lecce e probabilmente ritrova Di Maria, guarito a tempo di record. Giusto provare a conquistare un posto Champions sul campo, ma Allegri sa bene che a questo punto (lasciata all’Inter la finale di Coppa Italia) l’unico traguardo che nessuno può togliergli è l’Europa League.

Infine le milanesi:

“Inzaghi e soprattutto Pioli puntano il doppio derby di Champions sapendo di rischiare qualcosa in campionato. Rotazioni più massicce stasera, visto che sabato dovrebbe essere più dura (altro incrocio-spareggio con Roma e Lazio). Persi già troppi punti in provincia o contro le provinciali. Il pericolo vero è che per inseguire la finale di Champions, come già è stato per i turni precedenti, Inter e Milan non riescano a iscriversi a quella del prossimo anno“.

