Lotito striglia i suoi: «Voglio il massimo anche da chi pensa di andare via» (CorSport)

Dopo l’Inter ha richiamato i giocatori ai propri doveri. Il presidente vuole una poltrona in Champions nonostante lo scetticismo di Sarri

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha voluto parlare a tutta la squadra dopo la sconfitta subita contro l’Inter in rimonta. Lo ha fatto il 1° maggio a Formello e, come fosse scritto a caratteri cubitali, a detto ai suoi:

«Voglio il massimo e anche chi pensa di andare via deve farlo dando tutto fino alla fine».

Una dichiarazioni di intenti molto chiara. Il presidente laziale si riferisce ovviamente all’obiettivo Champions. Mancano sei partite alla fine del campionato e non ha alcuna intenzione di cedere il passo alle altre squadre. In premio c’è un tesoretto di circa 50 milioni.

Lotito non butta mai parole a casa e il riferimento a chi vuole andare via si riferisce probabilmente al Milinkovic Savic, messo dichiaratamente dalla società sul mercato. Ha parlato anche con Sarri che alla sua squadra, dopo l’Inter, aveva detto: «Così in Champions non ci andate».

In verità, lo stesso Sarri ha ribadito a più riprese che la Champions è un obiettivo molto difficile da raggiungere. E infatti ha lanciato ancora qualche stoccata alla società. Lo ricorda anche il Corriere dello Sport:

“Parlando della partita ha detto «è la dimostrazione che tra noi e le squadre di altissimo livello del nostro campionato c’è ancora un gap da coprire. In parte si può coprire con il lavoro, in parte lo deve coprire la società»”.

ilnapolista © riproduzione riservata