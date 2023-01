Il Napoli è andato, in Serie A resta solo la lotta Champions: il Corsera prende atto della realtà

Chi resta senza sedia si dovrà accontentare di Europa League e Conference. Il Napoli, da lassù, guarda e sorride

Il Corriere della Sera prende atto della realtà, il Napoli è andato e resta solo la lotta Champions. Quella che abbiamo definito la grande ammucchiata.

È come quel gioco che facevamo da ragazzini, quello delle sedie: finisce la musica e chi resta in piedi perde. Col Napoli in fuga sempre più solitaria verso lo scudetto, sembra proprio che sarà la corsa Champions a scaldare questi ultimi decisivi sei mesi di campionato: in palio ci sono un mucchio di soldi, 40 milioni, vale a dire l’assegno che incassa chi si qualifica alla grande coppa.

Denaro fondamentale per tirare avanti, in questi tempi grami di bilanci in rosso. Senza Champions, per le big progettare il futuro è impossibile. Il guaio è che il ballo è affollato e mancano le sedie. L’ultima giornata ha rimesso in pista Roma, Lazio e Atalanta, che a quota 34 punti tallonano Milan (38) e la coppia Juventus-Inter (37).

In pratica sei squadre in quattro punti. Chi resta senza sedia si dovrà accontentare di Europa League e Conference, competizioni molto meno remunerative.

La situazione è quella che è, i soldi sono pochi, quindi non aspettiamoci grossi colpi, grossi stravolgimenti. Dal primo febbraio si ripartirà su per giù con gli stessi uomini. Tutti insieme appassionatamente, a caccia dei milioni della Champions per salvare almeno i bilanci. Il Napoli, da lassù, guarda e sorride. Si può godere la musica. Alle altre tocca il gioco della sedia.