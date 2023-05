Incidente Immobile, un video lo scagiona (Il Riformista)

Un breve video di un tassista mostrerebbe i malfunzionamenti dei semafori all’incrocio dando ragione sia al calciatore che al conducente del mezzo Atac

Secondo quanto riporta Il Riformista, un video ripreso da un tassista e inviato ai vigili urbani, potrebbe rimettere in discussione alcuni assunti riguardo all’incidente di Ciro Immobile di alcune settimane fa.

In un primo momento si era pensato che il tram fosse passato col rosso travolgendo l’auto del calciatore della Lazio. Poi le innumerevoli ricostruzioni col il tranviere sicuro di aver rispettato il verde che ha accusato Immobile di non aver rispettato il suo

Purtroppo le telecamere di vigilanza all’incrocio di Piazza delle Cinque Giornate, nel quartiere Prati, non sarebbero utili, ma invece dal video del Riformista darebbe ragione a entrambi, sia il conducente del mezzo Atac che Ciro Immobile, che sostengono di essere passati con il semaforo verde. Un breve filmato di pochi secondi mostra improvvisi malfunzionamenti a causa di problemi tecnici non precisati.

l Riformista ricorda che, nonostante le testimonianze di alcuni passanti e le versioni dei protagonisti, Roma Mobilità aveva escluso, con una nota ufficiale, un malfunzionamento dei semafori: “In relazione a notizie di stampa, Roma Servizi per la Mobilità smentisce nel modo più categorico qualsiasi malfunzionamento del semaforo all’incrocio teatro dell’incidente tra un tram e il veicolo del calciatore Ciro Immobile. Come hanno evidenziato le verifiche subito effettuate, l’impianto era ed è in piena efficienza. Le risultanze tecniche dei controlli sul funzionamento saranno messe a disposizione della Polizia locale.”

