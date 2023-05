Il Napoli pensa alla possibilità di festeggiare lo scudetto al Maradona domenica contro la Fiorentina (Sky)

Dovrebbe essere confermato che la squadra non rientrerà giovedì notte da Udine e per questo si pensa di posticipare la festa al Maradona

Come anticipato questo pomeriggio da Repubblica, il Napoli non rientrerà in nottata dopo la gara di Udine, ma potrebbe restare nella città friulana uno o due giorni dopo la partita di giovedì sera contro l’Udinese alla Dacia Arena.

Secondo quanto riportato da Sky Sport il club partenopeo sta pensando a questa opzione sia in caso di partita alle 20.45, com’è attualmente prevista, che in caso di anticipo alle 18.30.

La soluzione nasce, come spiegato in precedenza, dalla necessità di non creare disordini a Capodichino a notte fonda.

Sky continua spiegando che c’è anche una seconda idea che al momento non è stata ancora stabilita, cioè la possibilità di festeggiare lo scudetto al Maradona domenica, quando Osimhen e compagni scenderanno in campo contro la Fiorentina.

Repubblica oggi scriveva:

“Né il sindaco Gaetano Manfredi né la Prefettura di Napoli chiederanno l’anticipazione della partita con l’Udinese. Sono comunque giorni di febbrile lavoro e interlocuzioni sia con Roma, sia con la Lega, che ovviamente con Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri, con decisione della società, non tornerebbero subito a Napoli, una volta lasciato lo stadio. Contatti in corso in queste ore tra il prefetto di Napoli Palomba e il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello. Anche nel capoluogo friulano si terrà nella mattinata di domani un Comitato per l’ordine e la sicurezza. Uffici impegnati a organizzare i servizi per il numero di tifosi napoletani che si prevede arriveranno in città. Potrebbe essere proprio il rappresentante di governo di Udine a valutare la richiesta di un anticipo della partita prevista dalle 20.45“.

ilnapolista © riproduzione riservata