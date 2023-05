Udinese-Napoli: nessuno ha chiesto l’anticipo, il Napoli non tornerà giovedì sera (Repubblica)

La partita si giocherà giovedì alle 20.45, nessuna richiesta dal sindaco Manfredi, né da Palomba. Né dal club. La squadra non rientra giovedì notte

Nessuno ha chiesto l’anticipo di Udinese-Napoli, quindi si giocherà giovedì alle 20.45 come previsto. Le istituzioni sono rinsavite. Né il Napoli né le istituzioni napoletane. Lo ricorda Repubblica Napoli: però in questo caso, la società di Aurelio De Laurentiis non ha fatto alcuna richiesta di slittamento:

“Né il sindaco Gaetano Manfredi né la Prefettura di Napoli chiederanno l’anticipazione della partita con l’Udinese. Sono comunque giorni di febbrile lavoro e interlocuzioni sia con Roma, sia con la Lega, che ovviamente con Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri, con decisione della società, non tornerebbero subito a Napoli, una volta lasciato lo stadio.

Contatti in corso in queste ore tra il prefetto di Napoli Palomba e il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello. Anche nel capoluogo friulano si terrà nella mattinata di domani un Comitato per l’ordine e la sicurezza. Uffici impegnati a organizzare i servizi per il numero di tifosi napoletani che si prevede arriveranno in città. Potrebbe essere proprio il rappresentante di governo di Udine a valutare la richiesta di un anticipo della partita prevista dalle 20.45“.

ilnapolista © riproduzione riservata