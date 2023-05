De Laurentiis ha inviato a Spalletti la pec per esercitare l’opzione di rinnovo (CorSport)

Il presidente si è voluto cautelare legalmente rispettando la data del 31 maggio. Ha giocato d’anticipo in attesa di parlarne dal vivo

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha inviato a Luciano Spalletti la pec in cui comunica di voler esercitare l’opzione di rinnovo. De Laurentiis, scrive il Corriere dello Sport, si è voluto cautelare legalmente, rispettando la data di scadenza fissata al 31 maggio. Presidente e allenatore dovranno comunque incontrarsi a fine stagione per discutere la possibilità di prolungamento.

“In questo biennio che profuma di scudetto, che sa di Napoli, di De Laurentiis e di Spalletti (e ovviamente di Giuntoli) c’è anche la gelida burocrazia da assecondare e prima che sia troppo tardi, in queste serate ricche di emozioni ad aspettare e organizzare la festa, Adl ha preso il computer, ha riletto il passato e poi ha lasciato che l’indice della mano destra proiettasse nel futuro. C’è posta per Spalletti, ed è normale, quasi banale dirlo, ma anche inevitabile farlo: un contratto, in questi tempi moderni, ha in sé varie voci, una su tutte in questo caso, l’opzione per la riconferma che il Napoli si è riservato, perché hai visto mai che sarebbero stati così bene da volerci provare ancora”.

Il termine per l’invio della pec era il 31 maggio: rispettato. Il presidente ha voluto giocare d’anticipo.

“De Laurentiis ha giocato d’anticipo ed ha reso esecutivo quell’accordo, sul quale poi ci sarà modo di ragionare: per ora la legge chiedeva che a Luciano Spalletti arrivasse la posta elettronica certificata, il documento necessario per dare validità a quella stretta di mano. Il resto apparterrà alle prospettive che si scorgeranno nelle serate in cui presidente e allenatore avranno modo di ripensare a cosa è stato questo Napoli e cosa sarà”.

Il quotidiano conclude:

“La Pec è partita, è pure arrivata, poi ci sarà modo per accomodarsi dinnanzi ad un calice e brindare e parlarne di persona. C’è sempre qualcosa da aggiungere, due anni dopo”.

