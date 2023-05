Conceição prende tempo, aspetta proposte più vantaggiose rispetto al Napoli (Maisfutebol)

Conceição non vuole prendere decisioni affrettate, spera che arrivino offerte più vantaggiose da altri club in Italia o in Inghilterra

Da Portogallo arrivano notizie circa la disponibilità di Conceição a trasferirsi a Napoli. De Laurentiis ha già avviato le trattativa, ha già offerto 4 milioni al tecnico del Porto che ne guadagna 3. L’ostacolo più alto sembrerebbe la clausola rescissoria di Conceição che dal Portogallo dicono sia di 18 milioni. Clausola potrebbe anche scendere a 15 milioni in determinate circostanze.

A scriverlo è il portale Mais Futebole che aggiunge un altro ostacolo alla trattativa. L’allenatore del Porto è infatti totalmente sulla Coppa del Portogallo e rimanda i discorsi sul suo futuro a dopo la chiusura della stagione. Questa scelta però rivela anche un’altra volontà di Conceição. L’ex Inter e Lazio vuole prendere tempo e attendere offerte più allettanti, magari da altri club europei.

Scrive Maisfutebol a proposito delle intenzione di Conceição

“L’allenatore dell’FC Porto è attualmente uno dei nomi più caldi sul tavolo del presidente Aurelio de Laurentiis, dopo che Luís Enrique ha mostrato una certa riluttanza. Il Napoli ha nuovamente manifestato interesse per Sérgio Conceição, come aveva già fatto due anni fa. Conceição, tuttavia, non discuterà del suo futuro a questo punto. Dopo domenica si può iniziare a pensare a un nuova avventura, ma ancora una volta l’intenzione è di non prendere decisioni affrettate. Il tecnico ritiene che arriveranno proposte sportivamente più vantaggiose rispetto al Napoli, che a questo punto potrebbe essere un rischio della sua carriera: è stato campione dopo trent’anni e ha l’asticella nettamente superiore a quello che può dare rispetto alle big nel nord Italia“.

Chiaro che il Napoli ha il vantaggio, contrattuale si intende, di giocare la Champions il prossimo anno. Le aspettative alzate dal presidente De Laurentiis circa la Coppa dalle grandi orecchie, però, non convincono nemmeno il portoghese.

“La volontà di Sérgio Conceição è di riflettere con lucidità ciò che potrebbe succedere durante l’estate, [aspettare offerte] non solo da un altro club in Italia , ma anche dall’Inghilterra“.

