Conceiçao trattativa complessa: il Napoli non va oltre i 4 milioni e senza pagare clausole (Gazzetta)

Al Porto, il tecnico guadagna 3 milioni netti. Pare voglia restare per riprovare l’assalto alla Primeira. Italiano resta l’ipotesi più accreditata

Luis Enrique si è allontanato dalla panchina del Napoli. Restano in corsa Vincenzo Italiano, che la Gazzetta dello Sport definisce “la soluzione più accreditata” e Thiago Motta e contemporaneamente arriva il “colpo a sorpresa“, ovvero il portoghese Sergio Conceiçao.

Per sondare Italiano, De Laurentiis aspetta la finale di Conference League, scrive la rosea, intanto resiste la suggestione Motta.

“Dunque vediamo quali sono i profili più accreditati. Cominciando da Vincenzo Italiano cui il produttore cinematografico pensava già nel 2021, prima di prendere Spalletti. Ma per verificare questa pista, per rispetto ai rapporti personali con Commisso e con la Fiorentina, De Laurentiis aspetta prima che i viola disputino la finale di Conference fra una settimana. Per poi capire se ci sono le condizioni di portare a Napoli il tecnico di origine siciliana”.

Poi c’è Conceiçao. La strada che porta al portoghese, però, ha un ostacolo non di poco rilievo: la clausola da 10 milioni che serve pagare per liberarlo dal Porto e che il Napoli non intende pagare.

“Sergio, che in Italia ha giocato con Lazio, Parma e Inter, ha ancora un anno di contratto con il Porto, dove è una istituzione visto che – dopo averci giocato – allena lì dal 2017. Ha un altro anno di contratto e una clausola da 10 milioni per liberarsi. Pare voglia restare per riprovare l’assalto alla Primeira che ha vinto 3 volte, ma andata al Benfica per 2 punti sabato scorso. Se De Laurentiis lo convincesse ad accettare la nuova sfida Sergio potrebbe andare dal presidente Pinto da Costa per farsi liberare, visto l’ottimo rapporto. Alle spalle da regista farebbe il potente agente Jorge Mendes. Ma non si tratta di una trattativa semplice, visto che Conceiçao guadagna già 3 milioni netti e il Napoli gliene proporrebbe poco più di 4, ma senza pagare clausole”.

