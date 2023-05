Cataldi, stagione finita: lo staff medico laziale ha sbagliato il protocollo di recupero

Il centrocampista della Lazio avrebbe trattato il suo infortunio contro l’Inter non come uno stiramento del polpaccio. Sarri, che dovrà rinunciare al suo regista, pare sia molto arrabbiato con lo staff medico.

Notizia che ha del clamoroso quella che proviene dalla Lazio. Danilo Cataldi, infatti, ha terminato anzitempo la sua stagione. L’infortunio che ha colpito il centrocampista laziale all’indomani della sfida con l’Inter sembrava, per lo staff medico laziale, un semplice trauma contusivo al polpaccio destro. Ma non è stato così. Sarri perciò sarà costretto a rinunciare al suo regista fino a fine stagione.

Cataldi fuori fino a fine campionato, la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto riporta Il Messaggero, la problematica principale è stata quella di non aver capito quale fosse il problema del regista della Lazio. Lo staff medico dei biancocelesti, dunque, ha trattato l’infortunio come una semplice contusione al polpaccio, escludendo stiramenti e facendo terapie specifiche per riassorbire il versamento. Invece, a quanto emerge, la lesione al polpaccio è presene, probabilmente coperta dal versamento che ha deviato i pensieri dei medici dalla verità. Tutto ciò è emerso in maniera netta durante le ultime sedute di allenamento, quando Cataldi è stato impossibilitato a portare avanti anche un piccolo lavoro differenziato per via del forte dolore.

Un errore che priverà Sarri di una pedina fondamentale in vista degli ultimi impegni in campionato. La Lazio è inafft in piena lotta per un posto nella prossima Champions League. Sarri, sempre secondo questi report, è sembrato parecchio indispettito verso i medici della squadra. Le alternative per il mister dei biancocelesti sono Marcos Antonio e Vecino, ma l’assenza di Cataldi sarà parecchio pesante per la Lazio alla ricerca dell’arrivo nei primi quattro posti della graduatoria.

