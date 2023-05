Ambrosino: «Spalletti è una grande persona, tutti hanno visto che il suo calcio è favoloso»

Al CorSport: «Il Napoli ha fatto una stagione clamorosa grazie a lui che fa giocare i calciatori in modo eccezionale»

Ambrosino, il giovane di proprietà del Napoli, gioca in prestito al Cittadella. La squadra è in piena lotta per non andare ai playout di Serie B. Ma il giovane napoletano è anche diviso tra la volontà di unirsi al suo Napoli campione d’Italie e il Mondiale Under 20 che inizia lunedì. Il Corriere dello Sport lo ha intervistato:

«Sono molto contento dello scudetto. Con i napoletani ho un ottimo rapporto, mi hanno sempre dimostrato affetto da quando ero in Primavera e tuttora mi arrivano messaggi».

Ambrosino ha fatto parte del ritiro con il Napoli, poi è stato mandato in prestito:

«All’inizio è stata dure perché Al Como non ho fatto i minuti che pensavo. Al Cittadella invece sono stato meglio, grazie alla società che mi ha dato fiducia e ai compagni».

Su Spalletti:

«Ho avuto un ottimo rapporto, per quel poco che siamo stati insieme. Sono molto contento del risultato del Napoli, se lo merita: è una grande persona e un ottimo allenatore. Tutti hanno visto che il suo calcio è favoloso, il Napoli ha fatto una stagione clamorosa grazie a lui che fa giocare i calciatori in modo eccezionale».

Un pensiero anche a Procida, dove è nato Ambrosino:

«Non vedo l’ora di tornare lì dalla mia famiglia, i miei amici, la mia ragazza e ogni volta è più bello. È una sensazione incredibile, che mi manca quando non la vivo».

