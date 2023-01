Ambrosino potrebbe terminare il prestito al Como e trasferirsi al Cittadella

Lo riferisce Gianluca Di Marzio. Il Cittadella ha chiesto informazioni per assicurarsi le prestazioni del giocatore fino a fine stagione.

Secondo quanto si apprende dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il Como potrebbe annunciare la risoluzione del prestito di Ambrosino. Il giovane calciatore, di proprietà del Napoli, farà ritorno a casa nei prossimi giorni per essere poi trasferito al Cittadella.

I motivi sono essenzialmente due: il primo è lo scarso minutaggio dato ad Ambrosino dato che è sceso in campo in sole 4 occasioni. La seconda è l’annuncio, che arriverà nelle prossime ore, di Da Cunha attaccante del Nizza che passerà ai lombardi a titolo definitivo.

Secondo Di Marzio, come si diceva, Ambrosino resterà per poco al Napoli. Infatti ha diversi ammiratori in Serie B, soprattutto il Cittadella ha chiesto informazioni per assicurarsi le prestazioni del giocatore fino a fine stagione, aggiungendo che ci sono contatti tra l’entourage del giocatore e il Cittadella. Spiega così Gianluca Di Marzio la situazione attorno ad Ambrosino al Como:

“L’attaccante di proprietà del Napoli era arrivato in prestito lo scorso settembre ma da quel momento ha collezionato soltanto un gol in appena 4 presenze. Il classe 2003 potrebbe tornare nella Primavera azzurra per aiutare la squadra nella seconda parte di stagione ma ha molte richieste in Serie B e c’è anche l’opzione di un altro prestito: in questo momento il suo entourage sta parlando con il Cittadella”.