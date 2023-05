«Acerbi ha cancellato Giroud, è lui l’uomo-immagine dell’Inter finalista di Champions» (Guardian)

“Giroud aveva deciso i derby-scudetto con i suoi gol, da quando è arrivato Acerbi non ha più toccato palla”

Francesco Acerbi. E’ lui, per il Guardian, l’uomo immagine dell’Inter in finale di Champions. La sua storia identifica il percorso della squadra, scrive Nicky Bandini. “Si tratta del quinto incontro stagionale tra Inter e Milan, il quarto consecutivo che si conclude con la porta inviolata dell’Inter. E’ forse una semplificazione eccessiva far risalire questa statistica a un giocatore solo? Sembrerebbe ridicolo poi se il calciatore in questione fosse un difensore centrale di 35 anni che aveva giocato un totale di 10 partite di Champions League prima di questa stagione, arrivando in prestito con opzione di riscatto per 4 milioni di euro?”

E invece no: “La neutralizzazione di Olivier Giroud da parte di Francesco Acerbi è stata una delle sottotrame più affascinanti di questa stagione in Italia. I due gol del francese in un derby nel febbraio dello scorso anno avevano cambiato tutto, avviando il Milan verso lo scudetto. Giroud ha segnato ancora quando il Milan ha battuto l’Inter all’inizio di questa stagione, con un Acerbi appena arrivato a guardare dalla panchina. Da allora, il difensore è stato incaricato di marcarlo in tutti e quattro i derby, e l’attaccante non ha più toccato palla“.

Per il Guardian la vicenda personale di Acerbi è esemplare del cammino di Inzaghi a dispetto dei tagli applicati da Suning. “Inzaghi ha accettato la situazione senza lamentarsi, ma ha preteso di avere Acerbi. Hanno lavorato insieme per tre anni alla Lazio e il tecnico ha riconosciuto ciò che aveva ancora da offrire come giocatore e leader: uno che è sopravvissuto al cancro ai testicoli e ha superato una dipendenza dall’alcol che aveva minacciato di farlo deragliare all’inizio della sua carriera”.

