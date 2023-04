Un settimanale tedesco ha prodotto le risposte dell’ex campione con l’AI. Il risultato è inquietante. La famiglia farà causa

Un settimanale tedesco, il “Die Aktuelle”, ha pubblicato un’intervista a Michael Schumacher, con le risposte prodotte dall’intelligenza artificiale. Ha sbattuto l’ex campione della Ferrari, da 10 anni in un vegetativo dopo un incidente sugli sci, in prima pagina con tanto di foto e titolone “Michael Schumacher, la prima intervista“.

Dentro ci sono risposte un po’ inquietanti, tipo

“La mia vita è completamente cambiata dall’incidente. È stato un periodo orribile per mia moglie, i miei figli e tutta la famiglia. Sono rimasto ferito così gravemente che sono rimasto per mesi in una specie di coma artificiale, perché altrimenti il mio corpo non avrebbe potuto affrontare tutto”.

La famiglia, che da 10 anni tiene uno strettissimo riserbo sulle condizioni di Schumacher, con accesso limitato alle persone a lui più vicine, s’è arrabbiata. E ha deciso di intraprendere un’azione legale contro il giornale.

