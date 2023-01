Fisichella: «Schumacher scendeva dalla macchina e non aveva sudato»

“No, anche se è stato molto importante. Innanzitutto citerei Giancarlo Minardi, il primo a darmi una macchina per debuttare in F.1. Briatore poi mi portò alla Benetton e in seguito volle che tornassi alla Renault”.

Quella di Fisico è un’altra storia, diversa e per alcuni versi unica, che proprio per quello ancora oggi prosegue a bordo della Ferrari 488 Gte Evo per Iron Lynx nel Campionato Mondiale Endurance e non solo. In Formula 1, 14 stagioni, dal 1996 al 2009, per 229 gran premi disputati. Ha frequentato la categoria nell’era degli Schumacher, degli Hakkinen, dell’Alonso più cannibalesco di sempre, che ha avuto anche come compagno di squadra alla Renault, di Raikkonen e di un Hamilton giovane e arrembante.

Chi è stato il compagno di squadra più forte che ha avuto?