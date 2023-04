Sarri: «Arbitraggio assurdo. Spero che fermino l’arbitro»

A Dazn: «Bisogna fare un plauso ai ragazzi perché questa è una partita che si può finire anche in 10 o in 9 con questo tipo di arbitraggio. La qualificazione Champions? Non è ancora al sicuro»

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Torino

Cosa l’ha fatta arrabbiare

«L’arbitraggio è stato discutibile. Bisogna fare un plauso ai ragazzi perché questa è una partita che si può finire anche in 10 o in 9 con questo tipo di arbitraggio. Ci siamo sentiti fortemente penalizzati. A livello di spirito e carattere la partita l’abbiamo fatta»

Se lo aspettava così difficile il Torino?

«È sempre stato per noi affrontare il Torino, quindi me lo aspettavo così. Nel secondo tempo loro hanno fatto più fatica e abbiamo avuto la possibilità di metterla a posto»

Quali sono gli episodi

«Non si può fare una sola puntata, perché è stata tutta la valutazione dei falli, le ammonizioni. Loro hanno fatto una sostituzione perché un giocatore andava espulso e se ne sono accorti solo e non l’arbitro. Manca il rigore su Hysaj. Spero che lo fermino perché è un arbitro da fermare»

«Io ho avuto la sensazione fossimo meno brillanti del solito. Abbiamo fatto una settimana con carichi di lavoro pesanti per avere benzina per il finale di stagione. Non siamo arrivati bene alla partita, ho visto più quantità di corsa che qualità. Noi da fine primo tempo abbiamo giocato 4-2-3-1 con Milinkovic accanto a Immobile. A me non fa impazzire inventarmi qualcosa davanti alle difficoltà. Così sembra che il lavoro sia inutile. Classifica che cambia? Noi sappiamo benissimo che il nostro percorso è ancora lungo. Dalla 22^ giornata abbiamo recuperato tantissimi punti ma in 8 partite può succedere di tutto».

La qualificazione Champions

La qualificazione Champions non è al sicuro, questa analisi è superficiale. Abbiamo un calendario difficile, non dobbiamo farci scalfire da questa sconfitta e ripartire».

