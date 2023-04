Report Napoli: Simeone ritorna in gruppo, ancora out Politano e Mario Rui

In vista di Napoli-Salernitana, Mario Rui ha effettuato terapie. Politano ha fatto piscina e terapie.

Dopo due giorni di riposo, ricominciano gli allenamenti del Napoli diretti da mister Spalletti. Dopo la vittoria sulla Juventus a Torino, al 93′, gli azzurri hanno messo una mano sul terzo scudetto della storia azzurra.

Al Konami Training Center gli azzurri si ritrovano in vista della partita contro la Salernitana. Al momento la partita è in programma per sabato alle ore 15. Ma si attende la decisione sullo spostamento della partita per giocarla in contemporanea con Inter-Lazio e festeggiare così la vittoria dello scudetto dopo la certezza matematica.

Nel frattempo Spalletti prepara i suoi. Ancora a parte Mario Rui che ha svolto solo terapie. Per Politano piscina e terapie.

Simeone invece ritorna in gruppo, ha svolto l’intera seduta di allenamento insieme ai compagni.

Di seguito il report ufficiale sull’allenamento del Napoli:

“Dopo il successo di Torino contro la Juventus, il Napoli riprenderà oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma allo Stadio Maradona sabato alle ore 15 per la 32esima giornata di Serie A.

Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione.

Successivamente la squadra è stata impegnata in lavoro di potenza aerobica.

Chiusura di seduta con partita a campo ridotto. Mario Rui ha effettuato terapie. Politano ha fatto piscina e terapie. Simeone ha svolto l’intera seduta in gruppo“.

📌 La squadra è tornata in campo https://t.co/QEatYpKbLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 26, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata