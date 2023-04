Napoli, Simeone out per venti giorni. Salterà quattro partite (CorSport)

L’obiettivo è provare a recuperare l’argentino per Napoli-Salernitana del 29 aprile, altrimenti tornerà in campo a Udine

Niente Champions, per Giovanni Simeone, né all’andata dei quarti, stasera, né al ritorno. L’attaccante argentino del Napoli ha rimediato una distrazione di primo grado del bicipite femorale. Dovrà restare fuori una ventina di giorni, scrive il Corriere dello Sport. Salterà quattro partite. Probabilmente lo vedremo in campo di nuovo per Napoli-Salernitana del 29 aprile. Ma se non dovesse farcela, tornerà in campo a Udine, il 3 maggio. Molto dipenderà anche dalle sue capacità di recupero.

Il quotidiano sportivo scrive:

“La diagnosi: distrazione di primo grado del bicipite femorale destro. E ciò significa che dovrà stare fuori più o meno una ventina di giorni. Forse qualcosa in meno, ma come sempre dipende tutto dalla reazione individuale. Fatto sta che il primo obiettivo è recuperarlo per la partita di campionato con la Salernitana in programma il 29 aprile a Fuorigrotta”.

Un infortunio fortunatamente non troppo grave, quello di Simeone, ma che comunque lo costringe a fermarsi nel momento più importante della stagione e, soprattutto, quando anche Osimhen è fuori per infortunio e Raspadori non è al meglio della sua condizione. Il Napoli, come detto, spera di recuperare l’argentino per la partita contro la Salernitana in programma il 29 aprile allo stadio Diego Armando Maradona. Se non dovesse riuscirci, l’argentino tornerà a disposizione di Spalletti per l’incontro successivo, quello del 3 maggio a Udine.

“Non è una banalità, sia chiaro, ma non è un infortunio tale da costringerlo a stare fuori per un periodo eccessivamente lungo: stando alle prime previsioni, il Cholito salterà di certo le due di Champions con il Milan e poi le partite di campionato con il Verona in casa (sabato) e con la Juve a Torino (23 aprile). La prima data possibile per rivederlo all’opera, insomma, è sabato 29 aprile: Napoli-Salernitana. La speranza è questa. Al massimo Udinese-Napoli del 3 maggio”.

