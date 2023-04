Report Napoli, distrazione femorale per Simeone e lavoro individuale per Osimhen

Da Castel Volturno l’unica notizia positiva è Raspadori. L’italiano ha svolto tutta la seduta in gruppo

Il Napoli ha appena pubblicato il report dell’ultimo allenamento prima della partita di Champions contro il Milan. Per l’andata dei quarti di finale a San Siro non ci saranno né Simeone, né Osimhen. Confermati quindi i timori di questa mattina.

Per il Cholito Simeone, una distrazione di primo grado al bicipite femorale lo costringe a guardare il match da casa. Osimhen è tornato in campo ma solo lavoro individuale per lui.

Il Napoli dà una speranza per Raspadori. Il report segnala infatti che l’attaccante italiano ha svolto tutta la seduta in gruppo. Nessun cenno a misure tattiche alternative. Nelle ore scorse si era parlato di uno fra Kvaratskhelia e Lozano come falso 9.

Di seguito il report:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match di domani contro il Milan a San Siro per l’andata dei quarti di finale di Champions League (ore 21).

Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione tattica.

A chiusura di seduta situazioni di gioco su palle inattive.

Raspadori ha svolto l’intera seduta in gruppo. Osimhen ha svolto lavoro individuale in campo. Simeone ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro“.

📌 Ultimo allenamento prima della partenza per Milano#UCLhttps://t.co/GDlTHMMEmP — Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 11, 2023

