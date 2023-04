Con Osimhen in dubbio anche Raspadori, ma il Napoli ha pure Kvara e Lozano centravanti

L’attaccante della Nazionale ha svolto lavoro individuale, il nigeriano continua a lottare per essere mercoledì a San Siro

Sia Raspadori sia Osimhen hanno fatto lavoro individuale, come informa il Napoli nel report quotidiano.

Osimhen ha svolto lavoro individuale in campo e in palestra. Simeone ha fatto terapie. Raspadori ha svolto lavoro individuale in campo.

Il nigeriano sta provando a recuperare per mercoledì giorno della partita d’andata di Champions contro il Milan nei quarti di finale. L’attaccante della Nazionale invece non è al meglio e ha rallentato. Ci sono ancora due giorni per sciogliere i dubbi. In ogni caso il Napoli alternative ne ha. Al centro dell’attacco possono giocare sia Kvaratskhelia sia Lozano.

