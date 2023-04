«Leao come una moto d’acqua nel Golfo di Napoli, ha umiliato gli avversari» (The Athletic)

“Ha reagito così a qualche insulto razzista subito in hotel. Sapere cosa avrebbe fatto non lo ha fermato, come succedeva con Robben

“I grandi giocatori riescono a influenzare le partite indipendentemente da tutta la meticolosa preparazione che serve a limitarli. Tutti sapevano da che parte sarebbe andato Arjen Robben e, alla fine, la conoscenza non era potere. Gli avversari erano sempre impotenti”. Mentre tutti rincorrono il parallelo con Gullit, The Athletic paragona la volata di Leao che ha di fatto abbattuto il Napoli a quelle di Robben. Una presa di potere, scatenata anche – scrive James Horncastle – da qualche insulto razzista subito nell’atrio dell’hotel napoletano dove alloggiava il Milan, e nel percorso per arrivare al Maradona.

The Athletic nel descrivere il gol di Giroud dice che Leao “ha accelerato come una moto d’acqua nel Golfo di Napoli. Aggirato il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo come se non ci fosse, tenuto a bada Rrahmani e fatto fuori Meret fintando di tirare”. “Uno slalom devastante di 74 metri e 11 tocchi ha visto Leao umiliare tre giocatori del Napoli”.

