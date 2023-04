Le pay-tv hanno bocciato l’idea di trasmettere Inter-Lazio sui maxischermi del Maradona (Il Giornale)

Era stata la proposta iniziale: lasciare Napoli-Salernitana di sabato e trasmettere la partita di San Siro, decisiva per lo scudetto, allo stadio

Dopo giorni di discussione e tavoli di lavoro istituzionali, ieri il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha annunciato in conferenza stampa che Napoli-Salernitana sarà giocata domenica 30 aprile, probabilmente alle 15. Si attende ancora l’ufficialità dell’orario da parte della Lega Serie A. Dovrebbe arrivare in mattinata. Una decisione arrivata dopo giorni convulsi, dicevamo in principio. Durante i quali era stata anche paventata la possibilità di lasciare la partita in calendario sabato, come stabilito, e di trasmettere invece Lazio-Inter, da cui dipende (oltre che dalla vittoria del Napoli sui granata) lo scudetto matematico, sui maxischermi dello stadio Maradona. Una proposta che, scrive Il Giornale, è stata bocciata dalle pay-tv. Di conseguenza, si è deciso per lo spostamento del derby campano a domenica, dopo il match tra Inter e Lazio.

Il quotidiano scrive:

“La proposta iniziale di giocare sabato e trasmettere domenica dal Maradona sui maxischermi Inter-Lazio è stata bocciata dalle pay-tv”.

Ieri il prefetto Palomba ha così annunciato lo slittamento della partita:

«C’è stato anticipo della partita di basket di sabato pomeriggio, si è posta l’esigenza di evitare la sovrapposizione di eventi e misure, per le forze dell’ordine e la viabilità, per cui abbiamo predisposto un piano speciale con alcuni varchi per la pedonalizzazione della zona, in conseguenza avevamo proposto l’opportunità di valutare a livello centrale il differimento della partita a domenica. Preciso che l’orario non lo fissa il prefetto, la Lega pare abbia anticipato alle 15, ma aspettiamo l’ufficialità».

Il Messaggero scrive:

“In via Rosellini si sono adeguati alle disposizioni arrivate da Napoli. Nel tardo pomeriggio di ieri c’è stato un summit con i due broadcaster, Dazn (sette gare in esclusiva più tre in co-esclusiva) e Sky (le tre partite in co-esclusiva) per cercare di trovare uno slot. Non solo per Napoli-Salernitana, appunto, ma anche per Udinese-Napoli, inizialmente prevista per martedì 2 maggio (20.45) e dirottata a giovedì 4 maggio, sempre alle 20.45. Infine, la terza gara (Udinese-Sampdoria) subirà uno slittamento da domenica 7 maggio (ore 15) a lunedì 8 alle 18.30″.

