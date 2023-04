La Lazio vuole Zielinski. Ci sono i margini per un accordo sull’ingaggio (Gazzetta)

Il rinnovo del polacco col Napoli è ancora fermo, i biancocelesti proveranno a prenderlo anche se Milinkovic dovesse restare. Occorrono almeno 30 milioni

La Lazio è vicinissima a conquistare la qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Il club biancoceleste già programma il suo futuro, anche sul mercato. Qualora l’obiettivo dovesse essere centrato, la società di Lotito punterebbe su un centrocampista e un attaccante per rinforzare la squadra. I nomi caldi, scrive la Gazzetta dello Sport, sono quelli di Piotr Zielinski e di Andrea Pinamonti.

“Serviranno però anche almeno un paio dei rinforzi di livello, un centrocampista e un attaccante in grado di far ulteriormente lievitare la qualità dell’organico. I nomi caldi sono quelli di Piotr Zielinski per il centrocampo e di

Andrea Pinamonti per l’attacco. Non sono giocatori facili da strappare ai rispettivi club, ma con gli introiti garantiti dalla Champions le operazioni sarebbero fattibili”.

Sarri vorrebbe ricongiungersi a Zielinski da tempo. Lo ha allenato all’Empoli e al Napoli e il polacco sarebbe il sostituto perfetto per sostituire Milinkovic qualora il serbo dovesse essere ceduto, ipotesi che, scrive la rosea, al momento sembra poco probabile. Ma la Lazio proverà a prendere Zielinski anche se Milinkovic dovesse restare. E il nodo dello stipendio non sarebbe un problema: ci sono i margini per l’intesa.

“La Lazio proverà però a prenderlo a prescindere dalla partenza o meno del Sergente. Zielinski, 29 anni da compiere tra un mese, ha il contratto in scadenza nel 2024 e, almeno per il momento, la trattativa per il rinnovo col Napoli è ferma. Una circostanza che rende il suo acquisto possibile, anche se il club campano non è certo intenzionato a concedere sconti. Serviranno almeno 25-30 milioni per portarlo a Formello. Ci sarà poi da trattare con il giocatore per l’ingaggio. Attualmente il polacco guadagna una cifra che sfiora i 3,5 milioni di euro, molto vicina al tetto di 4 milioni che c’è alla Lazio. I margini per trovare un accordo però ci sarebbero”.

