La promessa di Zielinski a Sarri dopo Napoli-Lazio: «Se non rinnovo, vengo da te»

Sul Messaggero il colloquio avvenuto nello spogliatoio del Maradona. Sarri: «Se vieni da noi devi abbassarti l’ingaggio». Piotr: «Certo»

Il Messaggero rivela un retroscena di mercato riguardante il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski. Il polacco sta trattando il rinnovo con il club di De Laurentiis, al ribasso rispetto alle cifre attuali, ma nel post partita di Napoli-Lazio, quando a trionfare al Maradona fu la squadra biancoceleste, qualche settimana fa, Zielinski ha fatto una promessa a Maurizio Sarri: «Se non rinnovo, vengo da te».

Il Messaggero scrive:

“Le basi sono state fissate da Maurizio, eletto dalla Lega Serie A miglior coach del mese di marzo (a Lazio-Juve

riceverà il premio sul campo), suggellato dal derby vinto e iniziato proprio il 3 con il trionfo al Maradona e un importante retroscena di mercato. Al fischio finale Sarri ha ricevuto proprio i complimenti da Zielinski, ci ha parlato da solo in un angolo e ha ritrovato la disponibilità a raggiungerlo il prossimo anno: «Ma se vieni da noi, devi abbassarti l’ingaggio», la puntualizzazione del tecnico. E la risposta di Piotr: «Certo». Il 28enne polacco ha però dato la priorità al Napoli e, non a caso, sta trattando un rinnovo al ribasso. Attualmente guadagna 4,2 milioni, potrebbe scendere a 3,5, è sincero: «Mi sento a casa, voglio restare perché sto benissimo». Tutti pensavano volesse emigrare in Premier a scadenza nel 2024 per ottenere un più lauto ingaggio, ma Zielinski ha bisogno di una comfort zone per rendere al meglio. O sotto il Vesuvio oppure coccolato dal maestro Sarri a Formello”.

Ad agevolare l’arrivo di Zielinski potrebbe essere il passaggio di Giuntoli alla Lazio come direttore sportivo, scrive il quotidiano romano. Ad ogni modo, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, valuta Zielinski 40 milioni.

“Tare rimane in bilico, Fabiani potrebbe subentrargli, Giuntoli resta in agguato. Quest’ultimo favorirebbe ancor di

più l’affare Zielinski, anche se De Laurentiis pretende 40 milioni, la stessa cifra promessa per l’addio diMilinkovic dall’agente Kezman alla Lazio”.

