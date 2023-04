Il Napoli si è presentato al gran ballo senza il vestito buono (Gazzetta)

Il 74% di possesso e i 16 corner a uno raccontano quanto ci abbia provato. Sono mancate le gambe, la lucidità e l’esperienza

Napoli-Milan 1-1, scrive la Gazzetta:

Il 74% di possesso e i 16 corner a uno raccontano quanto ci abbia provato il Napoli, partito fortissimo. Il pareggio di Osimhen nel finale suona come un rimpianto: cosa avrebbe potuto fare il Napoli con il suo centravanti al top? Tutta la squadra di Spalletti si è presentata al gran ballo senza il vestito buono: deludenti Zielinski, gli esterni e Kvara, che ha sbagliato un rigore e non ha risposto a Leao. Sono mancate le gambe, la lucidità e l’esperienza di cui il Milan storicamente abbonda. Ma l’eliminazione non toglie un grammo alla straordinaria stagione del Napoli e non deve guastare la meritatissima festa scudetto.

