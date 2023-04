Crisi Inter, Marotta regala al gruppo la psicologa di Sofia Goggia

Si chiama Lucia Bocchi la professionista incaricata di ridare fiducia e serenità al gruppo. Ha già lavorato con l’Inter ai tempi di Conte

Questa sera l’Inter torna in campo contro la Juventus di Massimiliano Allegri. All’Allianz Stadium di Torino va in scena la prima semifinale di Coppa Italia e l’Inter si presenta all’appuntamento a pezzi dal punto di vista mentale. Repubblica però scrive che l’ad Marotta ha pensato già ad una soluzione temporanea.

L’ultima sconfitta in campionato contro la Fiorentina, la terza consecutiva, ha lasciato degli strascichi nel gruppo nerazzurro, diviso fra un allenatore che non riesce a dare quel quid in più alla squadra e un’organico potenzialmente da primo posto in classifica.

Anche la dirigenza inizia a spazientirsi rispetto ai mancati risultati sul campo. Probabile che Marotta e tutto il gruppo dirigenziali stiano già pensando a un cambio panchina per la prossima stagione e, se le cose dovessero andare peggio, anche per il finale di campionato. La Champions non può più salvare il tecnico piacentino.

Nel frattempo, per il presente, Marotta ha pensato ad una possibile soluzione momentanea. Per far chiarezza nella testa degli uomini di Inzaghi, l’amministratore delegato dell’Inter ha ingaggiato una psicologa.

Si tratta di Lucia Bocchi, già psicologa di Sofia Goggia. La professionista ha aiutato la campionessa di sci nei periodi più difficili della sua carriera. A lei il compito di restituire certezza ad una squadra che sembra aver smarrito la retta via. Bocchi ha già lavorato con l’Inter al tempo di Conte e adesso dovrà far ritrovare la serenità mentale al gruppo di Simone Inzaghi.

Sarebbe stata proprio la psicologa Bocchi a suggerire di evitare il ritiro dopo la sconfitta contro la Fiorentina e a proporre piuttosto una linea soft con i calciatori, che dopo il match hanno dormito a casa: niente ritiro pre-partita.

ilnapolista © riproduzione riservata