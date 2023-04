Inter, la Curva Nord minaccia: “La pazienza ha un termine. Tutti responsabili”

Dopo i risultati negativi dell’Inter: “Rispettate la nostra maglia e la nostra storia, chi non dà tutto non dà niente”

Dopo tre sconfitte consecutive in campionato con squadre nettamente alla portata dell’Inter (Bologna, Spezia, Fiorentina), i tifosi della Curva Nord non ci stanno. Il comunicato degli ultra riporta:

“Coppa Italia, passaggio turno e qualificazione Champions ultima spiaggia. Abbiamo dato sempre sostegno, non abbiamo mai smesso di star vicino alla squadra neppure per un secondo anche dopo i peggiori risultati stagionali ma adesso la pazienza ha un termine. Il termine sono i tre risultati minimi che reputiamo una squadra come la nostra abbia il dovere di conseguire visto il punto a cui siamo arrivati ed i valori di squadra superiori che siamo certi si possono ancora esprimere”.

Oltre alla crisi in campionato, la squadra nerazzurra dovrà fronteggiare la sfida d’andata di Coppa Italia contro la Juventus mercoledì e i quarti di finale di Champions League contro il Benfica. Per questo motivo, i tifosi hanno ribadito:

“Se abbiamo tollerato i risultati altalenanti, adesso è tempo di proseguire in quelli che con merito ci vedono ancora in una corsa che non si deve arrestare. Per queste ragioni resteremo a fianco ancora una volta ai nostri colori ma sia chiaro che la pazienza è finita e se non si raggiungeranno questi risultati, riterremo tutti i responsabili e li tratteremo come meritano”.

La squadra di Simone Inzaghi è stata avvisata; ora tocca ai calciatori fare la loro parte per siglare un posto in Champions, una finale di Coppa nazionale e una semifinale nella competizione europea più importante.

“Rispettate la nostra maglia e la nostra storia, chi non dà tutto non dà niente”,

