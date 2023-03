Sofia Goggia: “Dominare in discesa non mi basta, voglio farlo anche in superG”

La bergamasca vince matematicamente la sua quarta Coppa del Mondo, la terza consecutiva. Record nello sci italiano

Sofia Goggia vince matematicamente la quarta Coppa del Mondo di discesa, la terza consecutiva della sua carriera. La bergamasca chiude davanti alla slovena Ilka Stuhec e si assicura il trionfo con una gara d’anticipo. Decisivo il secondo posto alle spalle della padrona di casa Kajsa Vickhoff Lie, al primo successo nella competizione, terza Suter.

La Goggia vince matematicamente la sua quarta Coppa del Mondo di discesa chiudendo davanti a Ilka Stuhec e guadagnandosi il successo con una gara d’anticipo. La 30enne festeggia il quarto successo: 2018, 2021, 2022, 2023, solleverà la Coppa di specialità per la terza volta consecutiva.

Un record per lo sci italiano, visto che nessuna prima della Goggia era riuscita a vincere più di due volte. Sarà dunque ininfluente l’ultima discesa in programma il prossimo 15 marzo a Soldeu (Andorra): Sofia Goggia è già, e ancora una volta, la regina della discesa femminile. Nel post gara la sciatrice è stata intervistata, di seguito le sue parole:

«Già nel primo pezzo di tracciato ho sbagliato, ma l’obiettivo è raggiunto. Sono quattro coppe, di cui tre consecutive. Nonostante la mia discontinuità, sono costante nel rendimento. In questa disciplina ho disputato 8 gare con cinque vittorie, due secondi posti e una caduta. E’ stata una stagione dominata, nonostante abbia toppato i Mondiali, ho vinto con un vantaggio cospicuo, e bene così. Sono serena e tranquilla, mi è piaciuta tantissimo questa discesa, mi dispiace solo per le condizioni non paritarie per tutte. A chi dedico la mia quarta coppa? Ci devo pensare«.

ilnapolista © riproduzione riservata